Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

Исследование: МСБ берут кредиты в основном на оборотные средства и рефинансирование

Bчера, 10:06 0 Автор: prokazan.ru

Пополнение оборотных средств, рефинансирование задолженности и инвестиции в развитие бизнеса по итогам прошлого года стали самыми популярными целями для обращения компаний малого и среднего бизнеса за кредитными средствами.

Согласно данным банка «Открытие», почти в половине всех заявок (47%) компании указывали целью кредита пополнение оборотных средств, а в четверти (24%) - рефинансирование. Тройку самых распространенных целей кредитования замыкают инвестиции на развитие бизнеса - эту цель предприятия называют в 15% случаев.

Малый и средний бизнес активно кредитуется и для закрытия кассовых разрывов - в 9% всех заявок указана именно эта цель. Также, по данным «Открытия», компании часто берут средства на приобретение бизнес-недвижимости и другого имущества, обеспечение контрактов и тендерные кредиты.

Абсолютным лидером среди отраслей по спросу на ссуды являются предприятия из сферы торговли, которые представлены во всех вышеперечисленных отраслях. При этом чаще всего берут ссуды на пополнение оборотных средств, рефинансирование задолженности и кассовых разрывов.

Активно кредитуются и занимающиеся производством компании малого и среднего бизнеса, которые подавали заявки на ссуды на все цели кроме покупок бизнес-недвижимости. Третье место делят между собой предприятия из сферы строительства и аренды недвижимости. Строительные компании чаще других обращаются за финансированием для обеспечения контрактов и тендеров, а занимающиеся арендой недвижимости фирмы - за инвестициями в развитие бизнеса и средствами на приобретение бизнес-недвижимости.

ПАО Банк ФК «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

читайте также:

Банк «Открытие» удвоил выдачи розничных кредитов в январе 2020 года
Банк «Открытие» по итогам 2019 года впервые вошел в топ-6 лидеров потребительского кредитования
Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с Правительством Республики Татарстан
Сбербанк и Правительство РТ подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровизации
Анвар Шахмаев назначен территориальным управляющим Билайн в Республике Татарстан
Сбербанк выводит образование в России на мировой уровень
Население держит порядка 30 трлн рублей. Инвестиционные продукты становятся альтернативой депозитам
Билайн создал новые «семейные» тарифы для близких людей
В Казани начал работу федеральный сервис займов под залог «Ваш инвестор»
Клиенты группы «Открытие» в 2019 году стали страховаться от онкологии и болезней в 3,6 раза чаще
Более 4000 россиянок прошли обучение основам бизнеса в рамках программы «Мама-предприниматель»
Александр Робак, Ольга Медынич, группа «Чайф» и др. в новом сериале ТНТ «Война семей» с 17 февраля
В среду в Центре волейбола состоится «зенитовское» дерби
«Открытие Private Banking» почти на треть увеличил объем портфеля клиентов в 2019 году
Клиенты банка «Открытие» отдают предпочтение программам с ежегодной выплатой купона
Группа «Открытие» обеспечила клиентам в 2019 году высокую доходность инвестпродуктов
Банк «Открытие» в 2019 году выдал около 1 трлн рублей корпоративных кредитов
Билайн Бизнес вводит степ-тарификацию голосовых сервисов
Билайн первым в России стал продавать SIM-карты на AliExpress
Банк «Открытие» получил в 2019 году 44 млрд рублей чистой прибыли
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

12:56, 07.02.2020
В Китае из-за коронавируса умер врач, первый сообщивший о нем
12:10, 07.02.2020
В Хабаровске с понедельника введут масочный режим
16:05, 06.02.2020
В Бурятии мужчина долгое время истязал маленькую дочь
16:06, 05.02.2020
В Липецкой области две школьницы жестоко избили шестиклассницу
14:12, 04.02.2020
В Башкирии осудили экс-начальника колонии за хищение более 4 млн рублей
15:12, 03.02.2020
В Твери две машины влетели в толпу. Есть пострадавшие
13:37, 03.02.2020
Мишустин заявил о депортации иностранцев, зараженных коронавирусом
17:43, 02.02.2020
Машину зажало и расплющило: на трассе М7 произошло жуткое массовое ДТП
15:07, 02.02.2020
Тюменские медики рассказали о состоянии девушки, у которой нашли коронавирус
12:46, 02.02.2020
В Башкиирии сгорели две машины скорой помощи. Есть пострадавший
16:35, 31.01.2020
В Нижнем Новгороде таксист избил девушку из-за низкой стоимости поездки
11:21, 31.01.2020
Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения нового главы
09:51, 31.01.2020
Группе туристов из Китая понадобилась скорая помощь
14:55, 30.01.2020
Новый премьер-министр уволил замглаву Минздрава после скандального выступления
12:35, 30.01.2020
Семьи, оставшиеся без места в детском саду, смогут получить пособия
11:32, 30.01.2020
Владимир Путин отправил главу Чувашии в отставку
17:25, 29.01.2020
В Воронеже госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус
17:15, 29.01.2020
В Новосибирске мужчина зарезал беременную женщину в подъезде
16:10, 28.01.2020
Главу Чувашии исключили из партии «Единая Россия»
14:59, 28.01.2020
В Пермском крае продавщицу подожгли на рабочем месте
11:25, 28.01.2020
В Москве задержали мужчину, который убил и изнасиловал пенсионерку
17:45, 27.01.2020
Мать ничего не знала: отец бросил детей в Шереметьево
13:53, 27.01.2020
СМИ: названы первые симптомы коронавируса
13:17, 27.01.2020
«Сплетни и ложь»: глава Чувашии прокомментировал ролик с сотрудником МЧС
10:37, 27.01.2020
Самолет из Хабаровска решили посадить из-за возможной бомбы на борту
09:33, 27.01.2020
На Урале женщина постирала младенца в стиральной машине
19:35, 26.01.2020
Эпидемиологи из Китая рассказали, что стало источником коронавируса
13:42, 26.01.2020
На трассе М7 столкнулись автобус, грузовик и легковушка. Пострадали 15 человек
18:04, 24.01.2020
Многодетным предложили снизить пенсионный возраст
17:51, 24.01.2020
В Красноярске нашли порностудию с участием подростков
16:40, 24.01.2020
В ХМАО женщина выжила, упав с девятого этажа
16:07, 24.01.2020
Глава Чувашии заставил офицера подпрыгивать за ключами от пожарной машины
14:06, 24.01.2020
В Пензе школьник умер после урока английского языка
17:42, 23.01.2020
В Пермском крае женщина убила двух своих детей и попыталась покончить с собой
15:17, 23.01.2020
Долги за услуги ЖКХ будут взыскивать коллекторы
14:53, 23.01.2020
В Москве бабушка грозилась выкинуть 4-летнего внука в окно
14:13, 23.01.2020
В РБ мужчина надругался над 4-летней дочкой, а затем покончил с собой
17:38, 22.01.2020
Новое правительство РФ: Медведев был отправлен в отставку, но остался лидером ЕР
17:10, 22.01.2020
После смерти актрисы врач объяснил, как обезопасить себя от тромба в молодости
16:52, 22.01.2020
43-летняя россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная-2020»
16:12, 22.01.2020
В Башкирии подросток умер в СИЗО
13:53, 22.01.2020
В Москве 9-летнего мальчика засосало в слив в аквапарке
13:35, 12.01.2020
Большинство российских банков перестали выдавать кредиты в магазинах
11:22, 04.01.2020
Micrоsoft в январе прекратит поддержку одной из версий Windows
15:04, 31.12.2019
Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающими праздниками по телефону
21:47, 30.12.2019
Гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака
12:24, 29.12.2019
В Ульяновске мальчик умер после елки в детсаду
15:44, 24.12.2019
Новорожденного ребенка нашли в подъезде возле лифта
15:16, 20.12.2019
Молодой отец насмерть загрыз трехмесячного сына
17:06, 17.12.2019
С января по май у россиян будет возможность отдыхать больше
11:06, 17.12.2019
Прохожие обнаружили тело младенца в пасти бродячих собак
10:52, 17.12.2019
У двух известных марок чая обнаружены пестициды
16:52, 16.12.2019
8-летнего мальчика ставили коленями на гречку, из-за чего она вросла ему в кожу
16:19, 16.12.2019
В Нижегородской области автобус с пассажирами вылетел в кювет: есть пострадавшие
13:25, 16.12.2019
В Пермском крае школьница убила собаку электрошокером
17:59, 15.12.2019
В Нижегородской области депутат на открытии школы подарил чиновникам вазелин
08:22, 10.12.2019
С 2020 года WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей
20:12, 05.12.2019
В институте Pantone назвали главный цвет 2020 года
21:15, 03.12.2019
В Белгороде взорвался жилой дом
17:05, 03.12.2019
С 2020 года россиян переведут на электронные трудовые книжки