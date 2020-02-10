У выпускника Казанского суворовского училища родилась дочь после его гибели в Сирии

У выпускника Казанского суворовского училища, уроженца республики Марий Эл 33-летнего Булата Ахматьянова родилась дочь через несколько дней после его гибели в Сирии. Пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники, близкие к семье погибшего.

Ранее было известно, что у Ахматьянова осталось трое детей. Через два дня после смерти спецназовца его супруга родила дочь.

Напомним, в феврале стало известно о гибели четырех сотрудников Центра специального назначения ФСБ России во время выполнения спецзадания на северо-западе сирийского города Алеппо. Все они были направлены в страну для обеспечения безопасности во время проведения международных переговоров.