Крушение вертолета депутата Хайруллина попало на видео

Момент крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина под Казанью попал на видео. Кадры сегодня опубликовал телеграм-канал Life Shot. На записи виден предполагаемый момент падения вертолета Bell 407 на лед Куйбышевского водохранилища в 6 км от берега.

Трагедия произошла в пятницу, 7 февраля, один человек погиб, двое пострадали. Вчера в Казани простились с погибшим Айратом Хайруллиным.

Напомним, сегодня стало известно, что эксперты восстановили картину крушения вертолета. Предварительной причиной могла стать ошибка пилота и плохая погода. Воздушное судно попало в так называемый снежный заряд, во время посадки вертолет ударился хвостом о землю, а затем рухнул всем корпусом, его протащило порядка 120 метров.