Разрубил тело и по частям выносил к реке. В Казани вынесли приговор мужчине, расчленившему жертву

В пятницу, 7 февраля, в Ново-Савиновском районном суде Казани вынесли приговор 49-летнему Олегу Сафонову, признанному виновным в жестоком убийстве приятеля. Подсудимый раскаялся и попросил прощения у родных убитого, сообщает «Татарстан 24».

8 октября Сафонов познакомился на улице с мужчиной и пригласил его к себе домой выпить. В ходе распития спиртного между ними вспыхнула ссора. Хозяин квартиры начал бить гостя, а после нанес удар обухом топора по голове. Потерпевший скончался на месте. Сафонов начал скрывать следы преступления. Не вынимая тело из куртки, он разрубил его, сложил в мешки и по частям начал выносить к реке.

В пьяном состоянии он не осознавал, что кровавые следы заметят соседи. Когда он понес к пляжу очередной пакет с частями тела погибшего, его задержали. Жертву опознали только по татуировкам.

Суд назначил Сафонов 11 лет колонии строгого режима.