Казань вошла в топ-10 городов России с наибольшим числом отелей для влюбленных

Казань вошла в топ-10 городов России с наибольшим числом отелей для романтического отдыха. Рейтинг составил онлайн-сервис для организации путешествий OneTwoTrip.

Больше всего отелей, где предлагают гостям широкий спектр услуг для влюбленных и молодоженов, в Санкт-Петербурге. В тройке лидеров также Москва и Суздаль. В десятку также вошли Геленджик, Сочи, Калининград, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.

«В подобных отелях можно заказать шампанское и ужин в номер, предлагают спа-услуги для пар, а также есть специальные номера для молодожёнов, например, роскошные люксы с гидромассажной ванной и прекрасным видом на город. Они идеально подходят для романтической поездки на выходные или для проведения медового месяца», — отметили в составители рейтинга.