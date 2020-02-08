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12:03, сегодня
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«Отстаивал интересы своих избирателей»: Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью Хайруллина

Cегодня, 17:29 31 0 Автор: prokazan.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Государственной Думы Айрата Хайруллина, отметив, что высочайший профессионализм парламентария был востребован в палате. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Правительства.

Мишустин заявил, что депутат прожил яркую и достойную жизнь, сумел добиться значительных успехов в бизнесе, многое сделал для развития молочной отрасли. «Высочайший профессионализм, глубокие знания, управленческий опыт» Хайруллина были востребованы и в Госсовете Республики Татарстан, и в Госдуме, отметил премьер-министр.

Глава Правительства добавил, что на протяжении многих лет парламентарий последовательно отстаивал интересы своих избирателей. Хайруллин стал соавтором ряда важных законопроектов, направленных на укрепление агропромышленного комплекса, подчеркнул Михаил Мишустин.

Напоминаем, депутат Госдумы РФ от Татарстана погиб в результате жёсткой посадки вертолёта Bell 407 на лёд Куйбышевского водохранилища. Воздушное судно получило значительные повреждения корпуса. На борту находилось три человека, двое выживших с серьёзными травмами находятся в больнице в тяжелом состоянии, а Айрат Хайруллин погиб, оказавшись зажатым в кабине вертолета.

Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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