Карантин для студентов, вернувшихся из Китая

Студентов, которые возвращаются из Китая в Казань с каникул, временно размещают в детском оздоровительном лагере "Пламя", где для них создана карантинная зона

"Решение это принято по аналогии с теми, какие принимаются в других субъектах Российской Федерации. У нас для студентов, возвращающихся в Казань из КНР, подобрали лагерь "Пламя"… Студенты находятся там на 14-дневном с момента их прибытия в Россию карантине", - сказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

По ее словам: "это не какое-то закрытое учреждение, а просто место, где ребята будут находиться под наблюдением в течение нескольких дней, это необходимая для обеспечения безопасности здоровья профилактическая мера".