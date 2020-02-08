В Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая прошла церемония прощания с погибшим в авиакатастрофе депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным. Отец политика Назип Хайруллин поблагодарил всех, кто пришел проводить его сына в последний путь.

«Я очень благодарен всем, кто пришел попрощаться с нашим любимым Айратом. На самом деле все, что сегодня про него сказали, - это правда. Я как отец никогда не замечал, чтобы он повышал голос, кого-то оскорбил. Все время находил нужные слова и умел решать все проблемы. Провожая в последний путь Айрата, я не верю в это. Только вчера мы с ним общались. И мне кажется, что он сейчас встанет и что-то мне скажет. Но так не бывает в жизни», - сказал Назип Хайруллин.

Напоминаем, Депутат Госдумы РФ от Татарстана погиб в результате жёсткой посадки вертолёта Bell 407 на лёд Куйбышевского водохранилища. Воздушное судно получило значительные повреждения корпуса. На борту находилось три человека, двое выживших с серьёзными травмами находятся в больнице в тяжелом состоянии, а Айрат Хайруллин погиб, оказавшись зажатым в кабине вертолета.

Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.