Брат Айрата Хайруллина принес на прощальную церемонию две конфеты и рассказал трогательную историю

Старший брат Айрата Хайруллина, депутата Госдумы, погибшего при крушении вертолета, принес на прощальную церемонию две конфеты. Он рассказал трогательную историю, которая связана с ними, и во время своей речи не мог сдержать слез.

— Мало представляется, как без Айрата будем дальше жить. Сегодня ночью сна не было. Я вспомнил, как папа с мамой нам его принесли... Он умел делиться с детства. Когда нам родители давали по конфетке в детстве, я быстро свою съедал, Айрат отдавал мне половину своей. Я удивлялся, почему ты мне отдаёшь половину?! Говорил, что вдвоём вкуснее, — рассказал он со слезами на глазах и достал две конфеты.