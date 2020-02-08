Брат Айрата Хайруллина принес на прощальную церемонию две конфеты и рассказал трогательную историю

Старший брат Айрата Хайруллина, депутата Госдумы, погибшего при крушении вертолета, принес на прощальную церемонию две конфеты. Он рассказал трогательную историю, которая связана с ними, и во время своей речи не мог сдержать слез.
— Мало представляется, как без Айрата будем дальше жить. Сегодня ночью сна не было. Я вспомнил, как папа с мамой нам его принесли... Он умел делиться с детства. Когда нам родители давали по конфетке в детстве, я быстро свою съедал, Айрат отдавал мне половину своей. Я удивлялся, почему ты мне отдаёшь половину?! Говорил, что вдвоём вкуснее, — рассказал он со слезами на глазах и достал две конфеты.
Илшат говорит, что перед выходом из дома сегодня увидел эти сладости. Он их специально сберёг для брата, но живым Айрата ему уже не суждено было увидеть. Поэтому он взял их с собой на церемонию. После этих слов Илшат положил конфеты на покрывало, которым накрыто тело брата.
Напомним, что депутат Госдумы РФ от Татарстана погиб в результате жёсткой посадки вертолёта Bell 407 на лёд Куйбышевского водохранилища. Воздушное судно получило значительные повреждения корпуса. На борту находилось три человека, двое выживших с серьёзными травмами находятся в больнице в тяжелом состоянии, а Айрат Хайруллин погиб, оказавшись зажатым в кабине вертолета.
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