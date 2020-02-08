Под Казанью произошел радиационный выброс

В Димитровграде зафиксировано радиоактивное загрязнение, пока речь идёт лишь о снежном покрове.

Радиоактивное загрязнение местности произошло на территории НИИ атомных реакторов. Издание Inkazan сообщает об этом со ссылкой на официальный сайт научно-исследовательского института.

Загрязнение было выявлено в районе первой промплощадки во время планового осмотра местности. В ГНЦ НИИАР рассказали, что выявленное загрязнение имеет низкий уровень. Кроме того, оно никак не сказалось на радиационном фоне вокруг этого участка. На территории самого государственного научного центра, а также за его пределами радиационный фон не превышает допустимых значений. Специалисты также отметили, что все реакторные установки в НИИАР работают в штатном режиме

«В настоящее время радиационный фон на территории ГНЦ НИИАР не превышает нормальный (природный) уровень», - говорится в официальном сообщение научного центра.

И хотя инцидент с радиоактивным заражением местности произошел еще 3 февраля, известно об этом стало только сейчас. Все необходимые действия по локализации произошедшего загрязнения уже проведены.