«Решили нажиться»: Аптеки Казани проверят из-за взлетевших цен на медицинские маски

Контрольную закупку в казанских аптеках провели заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева, представители Росздравнадзора и УФАС.

Проверка была организована из-за многочисленных жалоб населения на резкое подорожание противовирусных препаратов и медицинских масок, сообщает ИА «Татар-информ».

Ранее ФАС сообщила о выявлении многократного завышения розничных цен на медицинские маски в январе 2020 года в 68 субъектах Российской Федерации на фоне сообщений о вспышке нового коронавируса в мире. Ведомство объяснило, что рост розничных цен на медицинские маски произошел в связи с ростом закупочных цен.

Путин ранее ​заявил: "Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность, - заявил президент. - Решили нажиться! Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, чтобы неповадно было в следующий раз"