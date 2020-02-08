Траурный митинг: первые лица Татарстана скорбят о гибели Айрата Хайруллина

В здании Татарской государственной филармонии имени Тукая в Казани официально открыта церемония прощания с депутатом Госдумы РФ Айратом Хайруллиным. На панихиде присутствуют первые лица республики.

Первый вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов объявил траурный митинг открытым. С речью выступил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Президент РТ Рустам Минниханов приехал проститься, он пообщался с семьей погибшего в стороне от прессы, но уже покинул здание филармонии.

Депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов во время прощальной речи не смог сдержать слез, ему пришлось прерываться, передает корреспондент «Реального времени». Все выступающие на траурном митинге подчеркивают, что Айрат Хайруллин был позитивный, яркий, открытый. Очень любил свою семью и всегда о них заботился.

Напоминаем, Депутат Госдумы РФ от Татарстана погиб в результате жёсткой посадки вертолёта Bell 407 на лёд Куйбышевского водохранилища. Воздушное судно получило значительные повреждения корпуса. На борту находилось три человека, двое выживших с серьёзными травмами находятся в больнице в тяжелом состоянии, а Айрат Хайруллин погиб, оказавшись зажатым в кабине вертолета.