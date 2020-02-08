Выдвинута версия, что Айрат Хайруллин мог находиться за штурвалом вертолета, потерпевшего крушение

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин могу погибнуть из-за того, что вертолетом мог управлять не пилот. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По версии портала, за штурвалом мог находится сам Хайруллин. Отмечается, что парламентарий периодически садился за штурвал, предполагается, что в этот раз он мог сделать то же самое.

Известно, что в настоящее время сам пилот судна находится в больнице в тяжелом состояние. Именно его показания могут значительно помочь следствию.

Напоминаем, Депутат Госдумы РФ от Татарстана погиб в результате жёсткой посадки вертолёта Bell 407 на лёд Куйбышевского водохранилища. Воздушное судно получило значительные повреждения корпуса. На борту находилось три человека, двое выживших с серьёзными травмами находятся в больнице в тяжелом состоянии, а Айрат Хайруллин погиб, оказавшись зажатым в кабине вертолета.