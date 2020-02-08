Боец ФСБ, погибший в Сирии был выпускником Казанского суворовского училища

Во время выполнения спецзадания на северо-западе сирийского города Алеппо погибли 4 сотрудника Центра специального назначения ФСБ России. Один из погибших – выпускник Казанского суворовского училища 33-летний майор Булат Ахматьянов. Соответствующую информацию опубликовали на сайте Полномочного представительства Татарстана в России.

Ахматьянов - уроженец п.Параньга республики Марий Эл. После окончания Казанского суворовского училища отучился в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище. С 2010 года служил в ФСБ России.

Булат Ахматьянов был награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу» и Жукова, а также знаком отличия ФСБ России «За храбрость».

Вместе с Ахматьяновым в бою погибли 35-летний капитан Дмитрий Минов, 32-летний лейтенант Всеволод Трофимов и 42-летний майор Руслан Гимадиев.

Всех четверых в Сирию направили для обеспечения безопасности во время проведения международных переговоров.