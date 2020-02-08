Врачи рассказали о состоянии двух выживших в крушении вертолета Айрата Хайруллина

Состояние двух пострадавших в результате крушения вертолёта в Татарстане оценивается как стабильно тяжёлое. Об этом сообщает представитель Минздрава РТ.

По его словам, второго пострадавшего при жёсткой посадке вертолёта перевезли в Республиканскую клиническую больницу Татарстана, проводятся диагностические и лечебные мероприятия.

«Оба пациента находятся в стабильно тяжёлом состоянии», — заявил он.

В Минздраве добавили, что один из пострадавших находится в сознании, угрозы его жизни нет.

Напоминаем, Депутат Госдумы РФ от Татарстана погиб в результате жёсткой посадки вертолёта Bell 407 на лёд Куйбышевского водохранилища. Воздушное судно получило значительные повреждения корпуса. На борту находилось три человека, двое выживших с серьёзными травмами направлены в больницу, а Айрат Хайруллин оказался зажат в кабине вертолета.