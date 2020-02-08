Рустам Минниханов начал субботнюю планерку с минуты молчания в память об Айрате Хайруллине. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Ранее Минниханов направил телеграмму со словами соболезнования вдове Айрата Назиповича Хайруллина, бизнесмена, политика, депутата Госдумы РФ от РТ.

Напомним, что вчера вечером вертолет с Айратом Хайруллиным совершил жесткую посадку на лед Камы в 6 километрах от Лаишево. Депутат погиб, его помощник и пилот воздушного судна выжили и находятся в больнице.