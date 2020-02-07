В Казани задержали бомжа, который взломал банкомат

Полицейские Казани задержали мужчину, который пытался ограбить банкомат.

Подозреваемый зашел в помещение, и, воспользовавшись отсутствием людей, с помощью металлического прута взломал банкомат и хотел украсть деньги. На тот момент в банкомате находилось более 2 миллионов 700 тысяч рублей. Вора остановил кодовый замок, который был установлен на отсеке с наличкой. Увидев, что до денег ему не добраться, мужчина сбежал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий "по горячим следам" полицейские задержали ранее судимого 58-летнего мужчину без определенного места жительства. Также стало известно, что задержанный причастен к мошенничеству, совершенному 3 января в одной из больниц города. Мужчина похитил у 26-летней женщины сотовый телефон с банковской картой. Подозреваемый успел расплатиться ею в магазинах Казани на общую сумму более 9,5 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по двум статьям. Он во всем сознался и находится под стражей, сообщают в пресс-службе МВД РТ.