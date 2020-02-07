Следком РТ проверит сообщение о смерти ребенка от сепсиса в казанской больнице

Следком РТ проводит доследственную проверку по факту смерти в одной из больниц Казани 11-летнего мальчика. Как уточнили в ведомстве, сообщение было выявлено в ходе мониторинга местных СМИ. По предварительным данным, ребенок скончался от пневмонии и сепсиса. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, за жизнь 11-летнего Даниила из поселка Васильево медики боролись больше месяца. Все это время ребенок с пневмонией и сепсисом находился в тяжелейшем состоянии. Вечером 4 февраля состояние мальчика резко ухудшилось, реаниматологам не удалось его спасти.