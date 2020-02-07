В Казани продавец-консультант автосалона «нагрелся» на клиентах почти на 140 миллионов

В Казани направлено в суд дело в отношении 30-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следователей, мужчина, работая продавцом-консультантом в автосалоне, принимал от клиентов машины для продажи по программе «трейд-ин». Но вырученные средства собственники транспорта не получали – все деньги он присвоил. В деле 69 потерпевших, а ущерб составил свыше 138 миллионов рублей.

Кроме того, мошенника обвиняют в том, что с 2014 по 2019 года он похитил у своего приятеля миллион рублей – средства он брал якобы для вложения в строительный бизнес.

В прокуратуре республики сообщили, что обвиняемый признает свою вину лишь частично. В процессе следствия он находится под стражей. Уголовное дело рассмотрит Приволжский районный суд города.