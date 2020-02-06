Синоптики РТ обещают существенное похолодание в ближайшие дни

В ближайшие дни на территории РТ ожидается ощутимое понижение температуры воздуха. Как сообщают синоптики, в ночь с 6 на 7 февраля термометры покажут 10...12 градусов мороза, днем в пятницу - около -6...-8 градусов.

В последующую ночь и утром ожидается -11..-16, при прояснениях до -21 градуса. Максимальная температура воздуха в субботу днем составит -9..-14 градусов. В ночь с 8 на 9 февраля похолодает еще сильнее: метеорологи прогнозируют -18..-23, при прояснениях и в восточных районах до -23..-28 градусов . Максимальная температура воздуха днем не превысит -13..-18 градусов.