Украл - в тюрьму: в Казани поймали грабителя-рецидивиста

В Казани задержали 34-летнего мужчину, который неоднократно нападал на людей на улице и отбирал у них вещи, за что ранее был судим.

Как сообщили в МВД РТ, задержали его после нападения на гражданку 22 января в парке "Озеро Харовое". Грабитель подбежал к проходящей мимо женщине, схватил за шею и вырвал сумку. В сумке находились планшет, кошелек и документы. Сумма материального ущерба составила порядка 15 тысяч рублей.

Пострадавшая от рук злоумышленника обратилась в полицию, правоохранители установили личность грабителя. 30 января его задержали в Авиастроительном районе Казани. Он полностью сознался в содеянном и признался, что часть похищенного сдал в ломбард, а деньги уже потратил.

Как отмечают в полиции, задержанный недавно отбывал срок и из мест лишения свободы он освободился в январе этого года. Сейчас мужчина взят под стражу.