В Казани задержали двоих парней с наркотиками в монтажной пене

Казанские росгвардейцы задержали двоих молодых людей с наркотиками. Как рассказали в ведомстве, поздней ночью в Вахитовском районе наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии разыскивал по ориентировке граждан, причастных к разбойному нападению.

На улице Волкова правоохранители обратили внимание на двух молодых людей, которые при виде правоохранителей забежали в кусты и бросили в снег какой-то предмет. Росгвардейцы остановили прохожих для проверки документов, парни стали нервничать. Причина их странного поведения выяснилась, когда правоохранители достали из-за куста выброшенный молодыми людьми предмет. Это оказался комок застывшей монтажной пены со свертком порошкообразного вещества внутри.

Для дальнейшего разбирательства 20-летних казанцев задержали и передали полицейским. Согласно заключению экспертизы, в изъятом свертке находился синтетический наркотик массой около двух граммов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработка наркотических средств".