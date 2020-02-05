Не дала билет и нахамила: в Казани из-за жалобы пассажирки уволили кондуктора автобуса

Жительница Казани пожаловалась в Ассоциацию АТП РТ на хамство и противоправные действия кондуктора автобуса №63.

"Сегодня с ребёнком ехала в автобусе 63 маршрута, кондуктор взяла деньги дала сдачу и ушла, на мой вопрос а где билет?! она начала грубить, хамить, переходить на личности, придумывать какие то отговорки. Обнаглели совсем, на этом маршруте работают в основном приезжие и ведут себя как будто мы к ним приехали, ничего не боятся!" - такой пост опубликовала пассажирка в социальных сетях.

Как пояснил председатель объединения перевозчиков РТ Сергей Темляков, по факту жалобы была проведена проверка, жительница города, которая пожаловалась в сети, написала обращение в Ассоциацию и попросила уволить кондуктора.

"На дисциплинарной комиссии в АТП кондуктор созналась в проступке. Так как она находилась на испытательном сроке и допустила непозволительный проступок решением руководства предприятия она сегодня была уволена" - прокомментировал Темляков.

Напомним, что в Казани наблюдается нехватка работников общественного транспорта: в связи с новым законом перевозчикам нужны более 1200 водителей и кондукторов.