В УФСИН РТ пресекли попытку доставки в колонию запрещенных предметов. Как сообщили в ведомстве, в ИК-5, расположенной в поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района, в ходе реализации оперативной информации сотрудники досмотрели заезжавший в исправительное учреждение автомобиль "Газель", с баллонами, заправленными углекислым газом для нужд производства.

У газового баллона отвинчивалось дно

Из восьми баллонов один вызвал у досмотровой группы подозрения. При более тщательном обследовании выяснилось, что днище баллона отвинчивается. Внутри были обнаружены и изъяты 40 сотовых телефонов и комплектующие к ним: сим-карты, зарядные устройства, гарнитура, а также колоды с игральными картами.

В отношении водителя "Газели" составлен протокол об административном правонарушении. Сам автомобиль принадлежит сторонней организации. В соответствии с действующим законодательством водителю грозит штраф до пяти тысяч рублей.

В УФСИН России по Республике Татарстан по факту изъятия запрещенных предметов проводится проверка.

