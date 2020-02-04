Путин поддержал идею создания в Казани суперкомпьютера

Президент России поддержал инициативу создания сети мощных суперкомпьютерных центров на территории страны, в том числе и в Казани. Об этом он сказал на встрече с первым замдиректора института вычислительных технологий СО РАН Андреем Юрченко, сообщает "Ъ" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Помимо столицы и Казани, центры могут появиться в Санкт-Петербурге, в Новосибирске, во Владивостоке, Томске, Тюмени, Хабаровске и Екатеринбурге.

Господин Путин согласился с предложением Андрея Юрченко.

"Меня тоже несколько, с одной стороны, даже радует, что у нас в Москве развивается все, что должно развиваться, но огорчает, что такая суперконцентрация происходит в столице. Поэтому как раз целью моего поручения было равномерное распределение всей этой инфраструктуры по стране"», — добавил президент России.

Суперкомпьютер - это специализированная вычислительная машина, значительно превосходящая по своим техническим параметрам и скорости вычислений большинство существующих в мире компьютеров. Как правило, представляют собой большое число высокопроизводительных серверных компьютеров, соединённых друг с другом локальной высокоскоростной магистралью.

Суперкомпьютеры используются там, где требуется огромный объём сложных вычислений, обработка большого количества данных в реальном времени, или решение задачи может быть найдено простым перебором множества значений множества исходных параметров.