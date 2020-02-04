В Казани мошенница попросила у пенсионера стакана воды и лишила его сбережений

В Казани задержали жительницу Самарской области, которая ограбила казанского пенсионера.

Как пояснили в МВД РТ, мошенница подошла к дедушке на улице под предлогом того, что через его дочь пенсионеру передана банка меда, за которую нужно заплатить.

Мужчина пригласил неизвестную домой, для того чтобы отдать деньги. Там женщина заметила, где дедушка их хранит. Она попросила у хозяина квартиры стакан воды, а когда он вышел, украла из тайника 9 тысяч рублей.

После ухода подозреваемой мужчина созвонился со своей дочерью, которая сообщила, что ничего ему не передавала. Позже он обнаружил исчезновение сбережений и позвонил в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 47-летнюю жительницу Самарской области. Женщина не стала отрицать своей вины и созналась в содеянном. Сейчас мошенница заключена под стражу.