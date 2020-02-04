«Вы что творите уроды?!»: певице Иркэ в Казани разбили машину

В минувшее воскресенье в КСК "УНИКС" прошел концерт певицы Иркэ (Айгуль Миншакирова). Во время концерта зрителей попросили выйти из зала из-за анонимного звонка о взрывном устройстве, а утром артистка обнаружила разбитой свою машину. По этому поводу негодования в "Инстаграм" выразил ее коллега, певец Элвин Грей.

"Что ждать от этих «ЛЮДЕЙ» в дальнейшем ???" Машина певицы разбита в хлам. Вы что творите уроды !!!?? <...> PS: Это уже не первый, не второй и даже не третий случай. Это происходит с пугающей регулярностью. Осенью был подрезан тормозной шланг, вспороты колеса, повреждено рулевое" - пишет артист. ⠀

Также артист опубликовал видеозапись, на которой запечатлены последствия нападения на автомобиль. В комментариях подписчики поддерживают исполнителя, возмущенного происшествием.

"Я просто не понимаю таких людей! Зачем это делать и для чего!? Там случайно нет камер поблизости? Это ведь уже уголовное дело!!!! Это же вернеться им же в большем и более масштабном размере. Аллах все видит, уверенна безнаказанным это не останется!"

В "Инстаграме" самой певицы жалоб на разбитую машину не опубликовано.

Напомним, что в декабре в "УНИКСЕ" на еще на одном концерте татарского артиста - Данира Сабирова - была проведена эвакуация из-за сообщения о бомбе.