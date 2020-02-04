Бывший советник Саддама Хусейна преподает в Татарстане

Экс-советник иракского лидера Саддама Хусейна по религиозным делам Абдурраззак Ас-Са'ди преподает в Российском исламском институте в Казани шариатские науки и арабский язык, об этом сообщает Mash. Шейх был советником Саддама Хусейна последние пять лет его правления.

Абдурраззак Ас-Са'ди был вынужден бежать из Ирака после свержения режима Хусейна в 2003 году, ему поступали угрозы, и он не возвращался на родину из-за страха потерять свою жизнь. Сейчас он живет в Иордании, занимается наукой и приезжает преподавать в Россию.

«И вот уже 17 лет я не могу вернуться, потому что была опасность угрозы моей жизни. Теперь они сожалеют и, наоборот, приглашают меня обратно, но я уже не хочу возвращаться. … Я хочу, чтобы распространилось правильное понимание ислама, как он есть, который отрицает любое насилие, жестокость, терроризм. Потому что все это запрещено в исламе. И я хочу, чтобы эти знания распространялись в этой стране», - говорит Абдурраззак Ас-Са'ди.

Шейх планирует остаться в России, он уже подавал документы для получения российского гражданства, но из-за неточностей они не прошли.