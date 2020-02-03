Александр Робак, Ольга Медынич, группа «Чайф» и др. в новом сериале ТНТ «Война семей» с 17 февраля

17 февраля в 20:00 на телеканале ТНТ стартует новый сериал «Война семей» с Егором Бероевым и Александром Робаком в главных ролях.

Миша и Дима дружат с самого детства: детский сад, школа, армия — все эти жизненные этапы они прошли вместе. Более того, даже бизнес у них тоже общий — мебельный магазин M&D, где оба занимают руководящую должность. Чтобы проще было дружить семьями Миша и Дима купили большой участок земли за городом и построили два одинаковых особняка. И никаких заборов! Дети решили продолжить дело своих отцов, но пошли еще дальше: сын Миши и дочь Димы объявили о свадьбе и совсем скоро сделают лучших друзей близкими родственниками. Но внезапно открывшиеся семейные тайны в один момент превращают двух мужчин в злейших врагов.

«Война семей» — это первый сериал ТНТ, рассказывающий об отношениях семей. С одной стороны, простоватый рубаха-парень Миша (Александр Робак) с женой Таней (Светлана Колпакова), дочерью Леной (Арина Постникова) и сыном Вадимом (Арам Вардеванян), а с другой более скромный и утонченный Дима (Егор Бероев) с дочерью Ариной (Пелагея Невзорова) и бывшей женой Дашей (Ольга Медынич). Несмотря на то, что Даша и Дима разошлись, бывшая часто появляется в их доме вместе со своим новым ухажером Ираклием (Джемал Тетруашвили).

Новый сериал станет первым проектом ТНТ, созданным в сотрудничестве с продюсерами телеканала «Супер!» В частности, в качестве одного из них выступил Клим Шипенко — режиссер картины «Холоп», — самой кассовой комедии в истории российского кинопроката.

Съемки 20-серийного проекта проходили в 35 километрах от Москвы, в районе Калужского шоссе в тихом, живописном местечке. Единственное, немного не повезло с погодой. Снимали сериал с июля по октябрь, причем, как всегда и бывает — смены со знойными летними сценами приходились на самую холодную погоду. Актеров заставляли прыгать в бассейн, находиться в кадре в шортах и футболках и даже поливали на холоде из шланга водой, имитируя теплый грибной дождь.

Атмосфера на площадке царила дружеская, если не сказать — семейная. Все актеры отлично знакомы друг с другом, а Ольга Медынич и Джемал Тетруашвили и вовсе в реальной жизни муж и жена. Более того они дружат семьями с Александром Робаком и часто после съемок проводят время вместе. На вопрос, насколько это удобно играть в одном проекте с собственной женой, Джемал Тетруашвили отвечал, что видит в этом только одни плюсы, да и к тому же все деньги в дом.

Над сериалом работало два режиссера: начинал проект Евгений Корчагин, а сменил его Илья Фарфель. Более того, даже названий у сериала изначально было тоже два, причем, в первом варианте он назывался именно «Война семей». Но потом продюсеры решили немного смягчить тон, добавить игры слов и в результате проект стал называться «Заклятые друзья». К сожалению или к счастью, название так и не прижилось: съемочная группа и актеры продолжали упорно называть сериал «Война семей». Продюсеры сдались и решили в какой-то момент вернуть проекту его первоначальное имя.

Помимо профессиональных актеров в «Войне семей» снимались еще и профессиональные музыканты, настоящие рок-звезды. Одну из ролей сыграл лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. По сюжету главный герой Михаил с юности является поклонником уральской группы и мечтает заполучить автограф Шахрина. В одном из эпизодов эта мечта сбывается, и главные герои вместе с лидером «Чайфов» раскладывают на троих знаменитую «Ой-йо».

Джемал Тетруашвили: «Работа над сериалом «Война семей» лично для меня сложилась легко и просто. Помимо всего прочего в сериале снималось очень много знакомых и приятных мне людей, с которыми ты и в жизни проводишь время, а тут еще и на площадке работаешь. Это же удовольствие».

Ольга Медынич: «С мужем играть одно удовольствие, он потрясающий партнер, это уже наша вторая совместная работа и мы очень рады этому. Да мы дружим с Сашей и его семьей. Наши дети тоже общаются, поэтому идеальная семейная посиделка для нас — это вечер, когда отдыхают взрослые, а рядом играют их малыши».

«Война семей», с 1​7 февраля в 20:00 на ТНТ