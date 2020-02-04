«Ужастики» из неотложки и работа вместо Кубы: записки казанского хирурга

Заведующий отделением сосудистой хирургии ГАУЗ "ГКБ №7" рассказал корреспонденту ProKazan.ru, когда он решил стать хирургом, как он выбрал работу вместо отпуска на Кубе и какие операции проводятся в его отделении. Далее повествование ведется от лица Ильдара Халилова.

Халилов Ильдар Галиевич родился в Казани, закончил 40-ую школу, затем Казанский государственный медицинский университет. Работал в РКБ, служил в армии лейтенантом медицинской службы. Сейчас занимает должность заведующего отделением сосудистой хирургии в ГАУЗ "ГКБ №7".

Охота, рыбалка и другие прелести армии

В армии я был назначен начальником медицинского пункта полка. Я привык на работе много оперировать, хотел стать великим хирургом. А тут приехал, операций нет. Тут трехразовое питание. Я гулял много по тайге, на рыбалку, охоту ходил, на подводное плавание. В армии я поправился на 6 килограммов.

В армии моя задача была — вовремя отправить, выписать бойца. В медицинском пункте было 12 коек. Там лежали бойцы, которых побили другие бойцы.

И вот приезжает следователь на допрос выяснять обстоятельства получения травм бойцами. Осмотрел все, сказал мне не расстраиваться, предложил написать жалобу. Научил, что надо жаловаться на ситуацию, а не на человека. Он сказал, как только назовешь письмо жалобой, оно сразу получает иной статус. Я написал: "Я, такой-то, меня взяли в армию, несправедливо, хочу быть хирургом".

При поступлении в медицинский, если бы мне сказали, что ты хирургом не будешь, я бы в медицину не пошел бы вообще. Хирург или не врач вообще.

Через 9 месяцев после начала службы мне пришел приказ о том, что я уволен. Сработало. Я вернулся в Казань.

Случаи из неотложки

Я решил стать врачом, когда был в 5-6 классе. У меня был старший брат, он учился в мединституте. Мы ходили с ним в РКБ на неотложку, в операционную. Тогда я учился в 9-10 классе.

В молодом возрасте люди, видя кровь, раны, скальпель, реагируют остро, вплоть до рвоты. Некоторые в обморок падают. Например, к нам в 7-ую больницу приходила первокурсница на операцию, стояла-стояла, а потом упала. Они даже сами не понимают, что происходит. Могут стоять 15-20 минут. Не поймешь, на них же маска, глаза только видно. Они там бледнеют, потом покрываются, давление падает. Когда я увидел в первый раз операцию, поначалу меня подташнивало, а потом всё прошло.

Видели там ножевые ранения. Привозили молодого парня с ножевым ранением. Его на носилках несли на третий этаж, потому что лифт не работал. Видел оторванные руки, исковерканное лицо. Вы видели когда-нибудь лицо человека, который пытался выстрелить себе в подбородок из охотничьего ружья. У него отсутствовала лицевая часть черепа, глаза болтались. А он живой, ему помощь надо оказывать. Ужастиков много было.

Хирургия вместо Кубы

Работаю в 7 городской больнице с открытия отделения, с 13 января 2014 года. Сказали, что отделение должно открыться до Нового года. У меня жена купила нам путевки на Кубу на Новый год, стоила одна путевка 110 тысяч. Я сходил к заму, спросил, может быть, я еще успею съездить в отпуск перед открытием отделения? Мне отказали. Я не поехал. Отделение открыли 13-ого. А я должен был приехать 6-ого с Кубы. Путевка пропала.

Фото: Городская клиническая больница №7

Операции в первые сутки после инсульта

Мы делаем в нашем отделении сложнейшие операции на всех сегментах артерий: на артериях головного мозга, на артериях внутренних органов, на артериях конечностей. К нам стекаются тяжелейшие больные с инсультами.

Мы сейчас начали оперировать в острейшем периоде — это первые сутки после инсульта. Раньше больного после инсульта оперировали уже на стадии паралича. После инсульта больного сначала восстанавливали, смотрели, как у него легкие работают, почки, подлечивали. После восстановления его оперировали. Все это время мозг находится без крови. Без крови мозг разлагается, распадается. Чтобы он не успел прийти в такое состояние, его нужно быстрее запустить, сделать так, чтобы кровь туда начала поступать.

Один из больных нашего отделения был недавно прооперирован в остром периоде, и часть функций у него уже восстановилась.

Удаление тромбов

Мы начали работать над ситуациями, когда больные были спасены при помощи установки кава-фильтров. Мы ставим кава-фильтры, чтобы тромб можно было удалить вместе с фильтром. Удаляем фильтры и на ранних сроках, и на поздних.

Кава-фильтр – это медицинское устройство проволочной конструкции, которое имплантируется в просвет нижней полой вены для улавливания тромбов, движимых кровотоком. Кава-фильтр пропускает кровь, но создает надежное препятствие для тромбов.

Как-то к нам поступила молодая девочка. Ей после родов поставили неудачно кава-фильтр. Он фрагментировался — одна из двух частей уперлась в почку. У девушки закрывалась почечная вена. Она должна была остаться инвалидом, без почек. Но мы ее прооперировали, и у нее все хорошо.

Мне реально интересно заниматься сложными случаями. Недавно к нам поступила пациентка с гангреной. Нога почти сгнила у нее, но мы провели операцию на обеих ногах. Сейчас у пациентки прошли боли, она восстанавливается.

Счастье хирурга

Я получаю очень большое удовольствие от результатов своей работы. Если поступил больной с гангреной, он не спит, у него выраженные боли, он мучается на протяжении двух-трех месяцев. Уже доходит до такого состояния, когда он соглашается на то, чтобы ему отрезали ногу. Все, у кого гангрена, соглашаются на ампутацию. Когда после операции, тут же, на твоем операционном столе нога оживает, становится теплой, больной засыпает, мне это приносит реальное удовлетворение.