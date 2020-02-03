Более 4000 россиянок прошли обучение основам бизнеса в рамках программы «Мама-предприниматель»

Программа развивается с 2016 года. Победительницы в каждом городе получили гранты в размере 100 тыс. рублей от Благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее» на поддержку своих бизнес-идей. Всем участницам предоставлена возможность оформить специальный кредитный продукт на старт бизнеса и бесплатно открыть расчетный счет в банке «Открытие». Программа реализуется по инициативе комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» совместно с Amway и в партнерстве с Корпорацией МСП, и банком «Открытие».

Продолжительность программы пять дней, в течении которых участницы проекта в каждом из регионов посещали лекции и мастер-классы, работали над собственными бизнес-проектами и получали персональные рекомендации от успешных предпринимателей. В программу обучения также были включены визиты на предприятия, возглавляемые женщинами. Участницы смогли максимально подробно познакомиться с тонкостями ведения бизнеса на практике, изучили основы бизнес-планирования, генерации бизнес-идей, построения маркетинговой стратегии. В финале обучения были организованы конкурсы бизнес-проектов, где участницы презентовали экспертному жюри свои идеи.

2019 год ознаменовался не только ростом географического размаха программы. Впервые были опробованы новые форматы: в Архангельской и Самарской областях программа «Мама-предприниматель» прошла на муниципальном и областном уровне, что позволило в разы увеличить количество участниц и сделать проект более доступным для жительниц небольших городов. В прошлом году впервые был проведен пилот программы в Москве для многодетных и приемных матерей, а также для мам детей с особенностями развития.

Всего на участие в программе «Мама-предприниматель» в 2019 году подали заявки 4792 женщины. Регионами-рекордсменами по количеству желающих стали Самарская область (370 заявок), Республика Бурятия (222 заявки), Свердловская область (177 заявок), Пермский край (125 заявок), Республика Башкортостан (120 заявок).

Идеи, с которыми приходят на тренинг участницы, самые разнообразные: от традиционных «женских» (шитье, кулинария) до онлайн-платформ и автосервисов. Но лидирует дополнительное образование (17% от общего количества участниц); это всевозможные кружки, студии, курсы как для детей, так и для взрослых. На втором и третьем местах – социальные предпринимательство (12%) и проекты в категории «Красота и здоровье» (11%).

«Банк «Открытие» реализует программу поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе для женщин-предпринимателей. Мы таргетируем банковские сервисы под каждый клиентский сегмент. Совместно с Комитетом по развитию женского предпринимательства ОПОРА РОССИИ проводим исследования - индекс женской предпринимательской активности (WBI), который показывает, что 88% женщин, не занимающихся предпринимательской деятельностью позитивно относятся к созданию собственного бизнеса. При этом 82% отмечают недостаток финансовых знаний для старта собственного бизнеса. Наша программа «Мама-предприниматель» максимально ориентирована на запросы женщин, стремящихся реализовать себя в бизнесе и достичь независимости, самостоятельно обеспечивая себя и свою семью», - прокомментировала заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.

«Мы верим, что проект «Мама-Предприниматель» имеет огромную социальную значимость. Именно поэтому фонд Amway «В ответе за будущее» принимает в нем участие. Вечная женская дилемма – семья или карьера – перестает быть актуальной: сегодня можно выбрать и успешно реализовать оба варианта. Как раз это наш проект и стремится доказать. Совмещать заботу о семье и работу на себя – не только шанс для женщины реализовать свой потенциал. Это возможность для семьи обрести финансовую независимость, а в глобальных масштабах – внести личный вклад в развитие экономики страны и обеспечение стабильности общества», – считает президент благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее» Анна Сошинская.

В 2020 году проект «Мама-предприниматель» охватит более 65 регионов России.

Следите за новостями проекта «Мама-предприниматель» в социальных сетях:

• Сообщество в Facebook

• Сообщество в Одноклассники

• Сообщество VK.com

• Страница в Instagram

О банке ПАО «ФК Открытие»

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.