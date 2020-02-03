Минниханов в Нью-Йорке встретился с американскими татарами

Накануне, 2 февраля, президент РТ Рустам Минниханов встретился в активом Ассоциации американских татар. Об этом сообщают в пресс-службе главы республики.

Темой обсуждения стало дальнейшее сотрудничество между РТ и Ассоциацией, укрепление контактов с республиканским и исполкомом Всемирного конгресса татар. Рустам Минниханов в ходе встречи отметил, что этот визит в США послужит очередным шагом в укреплении и развитии связей со странами Запада, в том числе с Америкой.

Отметим, что в США в целом проживают около 3500 соотечественников. Они живут в Нью-Йорке, на северо-востоке штата Нью-Джерси, в Коннектикуте, Вашингтоне, в Калифорнии в районе залива Сан-Франциско, в Вирджинии, Пенсильвании, Оклахоме и других городах.

Основную культурную и религиозную деятельность среди татар осуществляют две организации – это Американская турко-татарская Ассоциация Сан-Франциско, созданная в 50-х годах ХХ столетия, и Ассоциация американских татар Нью-Йорк (официально зарегистрирована 15 марта 1927 года).