Семья экс-замруководителя ПФР Татарстана продает участок за 65 млн рублей

Семья бывшего заместителя руководителя Пенсионного фонда Татарстана Андрея Ясько выставила на продажу 2,2 гектара земли в Казани за 65 млн рублей, сообщает издание «Реальное время». Участок продается с готовым проектом жилого комплекса на берегу озера Верхний Кабан.

Проектом предусмотрено строительство высотного дома общей площадью 25,9 тысяч «квадратов», автор проекта застройки – компания «Аксиом». Сообщается также, что на данный момент разрешённый вид использования земли не предполагает строительства здесь жилых зданий.

Землю в ноябре 2006 года выкупил «Межрегиональный бизнес-центр «Невский». По информации издания, за учредителем компании числилось еще несколько фирм, в том числе «Кронверк-плюс», которой ранее владел Андрей Ясько. Позже право собственности на участок перешло к компании «Про-технологии», которой владеет Маргарита Пярноя, в девичестве Ясько.