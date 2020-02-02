«Попал на бабки»: в Казани водитель каршерингового авто протаранил арку «Сабантуй»

В Березовой роще поселка Мирный в арку "Сабантуй" врезался каршеринговый автомобиль. Фотографии происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, что у автомобиля Genesis G70, принадлежащего Яндекс.Драйв, от удара помята передняя часть. Пользователи соцсетей отметили, что водителю авто явно придется выплатить компании круглую сумму:

"Попал на бабки яндекс свое возьмет"

"Это залет воин"

"И смотался... ну что у нас за люди..." - пишут комментаторы.

Отметим, что, согласно правилам использования Яндекс.Драйв, все автомобили застрахованы ОСАГО (с расширением страховой суммы до 1 500 000 ₽) и КАСКО, а в случае аварии по вине пользователя, ему придется возместить ущерб. Оплачивается непосредственно размер ущерба, если он меньше 30 тысяч, и 30 тысяч водитель заплатит, если машина повреждена более чем на данную сумму.