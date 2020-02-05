В Казани начал работу федеральный сервис займов под залог «Ваш инвестор»

Федеральный сервис займов под залог автотранспорта «Ваш инвестор» открылся в Казани. Теперь жители города смогут получить быстрые автозаймы под ПТС.

В компании «Ваш инвестор» физические лица могут получить займы на сумму до 500 000 рублей, а юридические лица и индивидуальные предприниматели – до 5 млн рублей для решения любых финансовых задач. В Казани можно оформить займы под ПТС легковых, грузовых автомобилей и спецтехники на любые цели. При этом автотранспорт остается у клиента.

Для оформления заявки требуется минимальный пакет документов, а получить денежные средства можно всего в течение часа. Сумма займа может быть перечислена клиенту двумя способами – на карту клиента или с помощью банковского перевода через систему Contact.

Все условия по займу подробно и четко прописаны в договоре, никаких скрытых комиссий и сносок мелким шрифтом. Менеджер компании до подписания договора обязательно подробно расскажет о тарифах, процентной ставке, сроках и размерах платежей, а в договоре согласно требованиям закона будет указана полная стоимость кредита (ПСК) и информация о размере переплаты в рублях.

И, наконец, работа в рамках закона – это наш принцип. Компания «Ваш инвестор» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации (ЦБ РФ), является членом саморегулируемой организации «МиР». Наши услуги представлены в 13 городах России, а в 2019 году компания «Ваш инвестор» была признана «Лучшей микрофинансовой организацией» по итогам XV ежегодной премии имени П. А. Столыпина в области экономики и финансов журнала «Банковское Дело».

Приглашаем жителей Казани в офис компании «Ваш инвестор», расположенный на ул. Шуртыгина, 17 (офис 106). Офис работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу – по предварительной записи.

«Ваш инвестор» - современный сервис займов под залог

г. Казань, ул. Шуртыгина, д. 17, офис 106

тел.: +7 (843) 202-21-76

vashinvestor.ru

Займы предоставляет ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru.