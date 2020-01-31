В Казани директор предприятия взял кредит на 52 миллиона и сбежал

В Казани осудили бывшего гендиректора предприятия, который незаконно взял два кредита в общей сложности на 52 с лишним миллиона рублей.

В суде установлено, что в июне 2011 года подсудимый, являясь генеральным директором предприятия, незаконно получил два кредита в банке, предоставив туда заведомо ложные сведения о хозяйственном и финансовом положении фирмы. В результате кредитной организации причинён ущерб на общую сумму свыше 52 миллиона рублей.

С декабря 2012 года мужчина находился в федеральном розыске. Задержать его удалось лишь в конце сентября 2019 года. Свою вину он полностью признал. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании с осуждённого причиненного преступлением ущерба. Приговор в законную силу не вступил.