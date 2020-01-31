На трассе в Татарстане автобус с людьми слетел с дороги

Вечером 30 января в Алексеевском районе в кювет слетел пассажирский автобус.

Как сообщили в МЧС РТ, авария произошла около 21:37 на трассе Казань – Оренбург около населенного пункта Сахаровка.

Автобус с пассажирами ехал по маршруту Чистополь - Казань, в салоне находилось 26 человек. Людей разместили в автомобили экстренных служб. С помощью пожарной машины пассажирский транспорт удалось вытащить из кювета на проезжую часть, после чего автобус продолжил движение по маршруту. Пострадавших нет, уточнили в ведомстве.