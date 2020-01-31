В Петербурге скончался основатель клуба татарской молодежи Рустам Хучашев

Накануне, 30 января, в Санкт-Петербурге скончался основатель клуба татарской молодежи, руководитель национально-культурного центра «Питер буйлары», бизнесмен Рустам Хучашев. Ему было 50 лет.

Несколько дней назад он попал в реанимацию с обострением панкреатита, врачам не удалось спасти его жизнь, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на методиста образовательно-культурного центра института Каюма Насыри в Санкт-Петербурге Альбину Фахразиеву.

В последние годы Рустам Хучашев был активным организатором татарских и башкирских мероприятий в Санкт-Петербурге, в 2015 году организовал деловой клуб «Питер буйлары». Для членов клуба проводились бесплатные бизнес-встречи и обучающие семинары. Благодаря Хучашеву в Доме дружбы Ленинградской области создали музей татарской культуры. У Рустама Хучашева осталась супруга и маленькие дети.

Выражаем соболезнования родным и близким.