Банк «Открытие» в 2019 году выдал около 1 трлн рублей корпоративных кредитов

По итогам 2019 года банк «Открытие» более чем втрое увеличил объем кредитов, выданных корпоративным клиентам -- с 300 до 938 млрд рублей. При этом рост корпоративного кредитования в России в целом по рынку составил менее 5%.

Корпоративный кредитный портфель банка «Открытие» до начисления резервов по итогам 2019 года достиг 891 млрд рублей, что на 56% выше, чем годом ранее.

Средства корпоративных клиентов на счетах банка составили на 1 января 2020 года 461 млрд рублей, что на 93% превышает аналогичный показатель на начало 2019 года. Существенно выросло за год также количество активных корпоративных клиентов кредитной организации—с 6,6 тыс. до 7, 2 тыс.

В 2019 году банк активно диверсифицировал кредитный портфель, помимо работы с традиционно приоритетными отраслями - жилищным строительством, нефтегазовым сектором, металлургией, энергетикой и химической промышленностью банк существенно нарастил присутствие в кредитовании лесопромышленного комплекса и транспорта — доля каждой из этих отраслей в портфеле выросла до уровня более 5%.

Виктор Николаев, член правления, руководитель корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие»: «Стратегическая цель развития корпоративного бизнеса банка «Открытие» на 2020 год—продолжить расти по всем показателям быстрее рынка. Нашим фокусом будет привлечение новых корпоративных клиентов и дальнейшее увеличение доли банка в кошельке текущих клиентов, а также расширение продуктовой линейки и работа в дистанционных каналах обслуживания. Результаты 2019 года показывают, что мы готовы к решению этих амбициозных задач».

О банке «Открытие»

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.