«Пьяные в Татарстане - спокойные милые ребята»: Елена Малышева побывала в казанском вытрезвителе

Популярная телеведущая Елена Малышева приехала в казанский центр помощи "Возрождение" для съемок передачи. Об этом она рассказала в своем "Инстаграм".

Медвытрезвитель находится по адресу Голубятникова, 3, его возглавляет Михаил Игнатьев. Как рассказал Игнатьев, "пациентов" к ним доставляют медики скорой помощи, полицейские, иногда привозят таксисты.

На входе съемочную группу встретили фельдшер, медбрат и охранник. Малышева, глядя на медбрата отметила, что он наверняка сможет скрутить буйного "клиента", на что фельдшер отметила, что особо буйных здесь не бывает.

Кадр из съемок

"Пьяные в Татарстане - спокойные милые ребята? - удивилась телеведущая.

"Да" - подтвердила фельдшер Марина Шинкаренко.

Как рассказала фельдшер, при поступлении граждан она, в присутствии санитаров, проводит осмотр, меряет давление и температуру, осматривает на наличие травм. Если с человеком все в порядке, то его проводят в палату, если же требуется помощь - госпитализируют. Находиться в учреждении человек может 24 часа и уйти в любой момент.

Кадр из съемок в вытрезвителе

С сотрудниками учреждения Малышева поговорила о "великой миссии вытрезвителей".

"Наше учреждение и спасает их, и защищает" - сказала фельдшер о "пациентах" вытрезвителя.

Телеведущая побывала в палатах медвытрезвителя и попыталась наставить спящих там мужчин "на путь истинный", посоветовав им обратиться к врачу и вернуться к семьям.

Отметим, что Елена Малышева снимала передачи в Казани неоднократно, о дате выхода в эфир данного выпуска пока не известно.