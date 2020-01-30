Супермодель с татарскими корнями Ирина Шейк заявила о желании сменить пол

Модель татарского происхождения Ирина Шейк заявила, что родилась не в том теле. О своих переживаниях она рассказала в интервью британскому Vogue.

"Я всегда чувствовала, что родилась не в том теле. Я чувствовала, что должна быть мальчиком... Не знаю почему. Может быть, потому что мой отец всегда хотел мальчика" - сообщила модель британским журналистам.

Настоящая фамилия Ирины - Шайхлисламова, она татарка только по отцовской линии, несмотря на это, девушка постоянно входит в топы самых красивых девушек-татарок. Также модель могла принять участие в съемках аналога "Игры престолов", которые должны были пройти в Татарстане, однако в актерском составе сериала она не значится.