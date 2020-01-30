Отец пытался его спасти: в Татарстане в горящем доме погиб малыш

На пожаре в Альметьевском районе погиб пятилетний мальчик. Пытаясь спасти ребёнка, пострадал его отец.

Трагедия произошла сегодня, 30 января, около 9 утра. В МЧС по системе 112 поступило сообщение о пожаре в селе Кичучатово Альметьевского района.

Спустя 13 минут пожарные прибыли на место происшествия, в это время бревенчатый жилой дом горел открытым огнем. В 9:49 возгорание было потушено, а в сгоревшем доме спасатели нашли тело 5-летнего мальчика.

По предварительным данным, в доме проживала семья из пяти человек - отец, мать и трое детей. В момент пожара дома была мать и дети, именно их крики о пожаре услышала женщина, она успела вывести на улицу двоих детей. Третьего - самого младшего - мать не смогла найти. Вскоре с работы прибежал отец, узнавший, что их дом горит. Он разбил окно и попытался войти в помещение, однако не сумел из-за сильного дыма.

В настоящее время рассматривается несколько версий возникновения пожара, в том числе электротехническая причина и детская шалость, сообщают в МЧС РТ. На месте работают дознаватели Государственного пожарного надзора.