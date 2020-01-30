Минздрав РТ оплатит сверхурочные врачам скорой помощи в Казани

Минздрав Татарстана пообещал оплатить медикам скорой переработки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фельдшеры скорой помощи Казани подали иск в отношении руководства. Согласно документам Вахитовского районного суда, 65 сотрудников заявили, что им не оплачивали сверхурочные в течение трех лет, в общей сложности врачи насчитали 27 миллионов рублей задолженности перед ними.

"Понимая всю ответственность и значимость работы бригад скорой помощи Казани, руководство ведомства открыто для обсуждения возможных путей решения проблемы. В Министерстве здравоохранения РТ была проведена внутренняя проверка и Оценка оплаты труда сотрудников ссмп. По итогам результатов проверки все переработки за 2019 год людям будут выплачены в полном объеме вместе с январской зарплатой" - рассказали сегодня в Минздраве республики.

Также в ведомстве отметили, что заинтересованы в возможности увеличения доплат сотрудникам станции скорой помощи.