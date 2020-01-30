В Татарстане за год упали цены на землю

За 2019 год в Татарстане подешевели земельные участки. По данным аналитиков Авито, земля, предназначенная для жилищного строительства, снизилась в цене на 3%, средняя стоимость за сотку составляет чуть больше 51 тысячи рублей. Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении земли, предназначенной для промышленных нужд: стоимость сотки упала на 8% и составляет в среднем 143 тысячи рублей.

Сильнее всего земля под ИЖС за минувший год подешевела в Московской области (на 6%), несмотря на это, данный регион остается одним из самых дорогих. Самый большой рост цен зафиксирован на юге, в Волгоградской (9%) и Ростовской (8%) областях.

Земли промназначения сейчас доступнее всего в Челябинской области, где ее стоимость снизилась за год на 9% до 30,5 тыс. рублей за сотку. На втором месте Красноярский край, где земля, напротив, подорожала на 15% и стоит 41,4 тыс. за сотку. Третье место по доступности занимает Омская область, где сотка обойдется в 43,8 тыс. рублей (снижение цены на 13% за год).