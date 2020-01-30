Китайским студентам предложили пока не возвращаться в Россию

Российским вузам будет предложено продлить каникулы для китайских студентов, обучающихся в РФ и уехавших на каникулы в КНР, до 1 марта, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы предложим нашим высшим учебным заведениям довести до сведения студентов из Китайской народной республики, которые учатся в российских вузах, которые уехали на новогодние праздники в Китайскую Народную Республику, продлить каникулы до 1 марта 2020 года",- сказала Голикова журналистам после заседания штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Добавим, что после новогодних праздников в Казань должны вернуться 1800 студентов из КНР.