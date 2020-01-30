Минниханов поддержал вирусный флешмоб Dolly Parton Challenge

Президент Татарстана Рустам Минниханов в социальных сетях поддержал флешмоб Dolly Parton Challenge. Его участники публикуют коллажи со своими снимками, соответствующими стилистике разных соцсетей. В коллаж главы региона вошли «Вконтакте», Twitter, Instagram и Tik Tok.

Несколько дней назад флешмоб запустила американская кантри-певица Долли Партон. Она опубликовала коллажи из четырех снимков из разных социальных сетей. Каждый из них характеризовал певицу с разной стороны – профессиональной, семейной, стильной и сексуальной.

Пользователи соцсетей по всему миру моментально подхватили челлендж, в нем приняли участие уже многие знаменитости.