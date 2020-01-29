Кому они понадобились? В парке Урицкого вандалы украли лампочки из гирлянд

В парке Урицкого неизвестные вандалы выкрутили и украли лампочки из гирлянд. Об инциденте в своем "Инстаграм" рассказала Дирекция парков и скверов Казани.

"Мы долго готовили парк ко встрече Нового года, восстановили подсветку мостов, а над каналом развесили праздничную иллюминацию. Но «добрые люди», у которых «чешутся руки», выкрутили лампочки со светодиодных гирлянд, которые украшают парк. Сталкиваться с таким отношением обидно до слез. Зачем и кому понадобились лампочки — непонятно"- пишут представители Дирекции.

Казанцы в комментариях выразили сожаление по поводу кражи лампочек и возмущение поступком неизвестных.

"Удивляюсь людям ! Потом еще такие говорят как плохо жить в России! Плохо жить из-за таких как они" .

"Было бы здорово, если так же, как с графити на Кабане получится: найти их, заставить вернуть, лично вкрутить обратно и принести публичные извинения. Так, глядишь, случай за случаем, до таких людей и дойдет, что без внимания подобные действия не останутся. А по хорошему наказывать надо уголовно" - предлагают горожане.

Однако нашлись и те, кто предположил, что в лампочках действительно нуждались:

"это могли сделать люди не имеющие денег на лампочку в доме, попавшие в трудную ситуацию , пенсионер ,чья пенсия с трудом покрывает жкх, будьте добрее и умнее. А лампочки нужно вешать выше" - советуют комментаторы.

Кто бы ни украл лампочки, но гирлянды находятся в поле наблюдения камер, и видеозаписи с них передадут в полицию, сообщают в Дирекции парков.