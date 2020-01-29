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Фото Prokazan.ru

В двух районах Казани отремонтируют 158 дворов

Cегодня, 16:22 115 1 Автор: prokazan.ru

В Вахитовском и Приволжском районах Казани по программе "Наш двор" отремонтируют 158 дворов. Об этом сообщили в мэрии города. Помимо дворов, в этом году в данных районах пройдет ремонт 10 улиц и 4 улиц в жилмассивах, в 17 домах пройдет комплексный ремонт, также будет заменено 95 лифтов. Продолжается реконструкция культурного центра "Чулпан", ремонт пройдет еще в 12 объектах здравоохранения.

Отметим, что всего на программу "Наш двор" планируется направить 50 миллиардов рублей, треть суммы - в 2020 году. Ранее татарстанцы проголосовали за самые важные, по их мнению, виды работ. Ими стали асфальтирование проездов и тротуаров, установка детских площадок и освещение дворов. 

комментарии

Горожанин
0
29 января 2020
16:36
Как раз живу в Вахитовском, очень здорово.)

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