Следком ищет очевидцев смертельного ДТП в Казани

Следственный комитет РТ разыскивает граждан, которые стали очевидцами аварии с летальным исходом.

Утром 9 декабря 2019 года напротив дома по улице № 57 «А» по улице Адоратского 35-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» серебристого цвета, нарушив правила дорожного движения, на пешеходном переходе сбил 69-летнюю женщину, переходившую дорогу на зеленый свет. 13 декабря женщина скончалась, не приходя в сознание, сообщают в Следкоме республики.

Следователи проводят проверку, они будут выяснять все обстоятельства произошедшего. Граждан, ставших свидетелями ДТП, просят обратиться в правоохранительные органы.