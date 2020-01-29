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Фото пресс-служба МЧС РТ

Под Казанью в сгоревшем гараже нашли два трупа

Cегодня, 10:23 107 0 Автор: prokazan.ru

Рано утром 29 января в МЧС РТ поступило сообщение о пожаре в деревне Калинино Высокогорского района.

Горел гараж по адресу Железнодорожная, 15, сообщают в ведомстве. Огонь потушили в течение 15 минут, площадь возгорания составила 2 квадратных метра. В ходе тушения пожарные обнаружили тела двух человек, их личность, как и причину происшествия, предстоит установить. Всего к ликвидации привлекались 19 человек и 7 единиц техники, отметили в МЧС. 

Напомним, что сегодня утром в Казани с отравлением угарным газом госпитализировали молодую семью: за жизнь мужчины, женщины и новорожденного ребенка борются врачи.

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